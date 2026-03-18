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Fueron detenidos dos hombres solicitados por homicidio y estafa en Caracas y Aragua. La información la dio a conoce el comisario Douglas Rico a través de sus redes sociales. Los aprehendidos quedaron a la orden del Ministerio Público.

Inicialmente, la División de Investigaciones de Homicidios, realizaron la detención de Noé José Tovar Mendoza (35), apodado El Guajiro, en el San Pablito, sector Mérida. Escalera del Diablo, vía pública, parroquia Caricuao, municipio Libertador, Caracas.

Por encontrarse solicitado por el Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, extensión Valle de la Pascua. Por homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles en grado de autor material.

Detenidos dos hombres solicitados por homicidio y estafa en Caracas y Aragua

Mientras que funcionarios de la Delegación Municipal Cagua, realizaron la aprehensión de Pedro Uvaldo González Sánchez (41), en Carretera Nacional Cagua – Villa de Cura. Parroquia Cagua, municipio Sucre, estado Aragua.

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Por encontrarse solicitado por el Tribunal Sexto de Control Estadal del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, por estafa agravada, agavillamiento. Además de la falsa atestación, forjamiento y uso de documento privado. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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