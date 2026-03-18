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Las efemérides del 18 de marzo nos recuerdan que cada 18 de marzo Venezuela celebra el día de los niños y niñas de las 41 comunidades indígenas que hay en el territorio nacional. Este 18 de marzo se celebra en Venezuela el «Día Nacional del Niño Indígena» en cada uno de los estados con presencia de población originaria.

2015: un atentado terrorista en dos hoteles de Susa (Túnez), reivindicado por el Estado Islámico causa la muerte a 19 personas, la mayoría de ellos turistas.

2000: roban 55 estatuillas poco antes de la ceremonia de los Premios Óscar, en los Ángeles (Estados Unidos).

1996: se incendia una discoteca de Ciudad Quezón (Filipinas) y provoca la muerte a 162 personas.

1968: el Congreso de Estados Unidos deroga el respaldo de oro (patrón oro) para el dólar estadounidense.

18 de marzo de 1965: el astronauta soviético Alexei Leonov se convierte en la primera persona en realizar un paseo espacial.

Efemérides del 18 de marzo

18 de marzo de 1900: se funda el Amsterdamsche Football Club Ajax, en Ámsterdam (Países Bajos) .

1891: en la entrada del puerto de Gibraltar se hunde el vapor británico Utopía, causando la muerte a más de 500 personas.

1781: Charles Messier descubre el objeto estelar M92, un cúmulo globular situado en la constelación Hércules.

1314: Jacques de Molay, el 23º y último gran maestro de los templarios, es quemado en la hoguera en París (Francia), al ser considerado culpable de herejía.

18 de marzo de 37: Calígula es proclamado por el Senado Romano nuevo emperador de Roma.

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