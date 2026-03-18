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Oscar De León celebra 54 años de vida artística, el sonero del mundo empezó un 15 de marzo en la música. “Se cumplen exactamente 54 años desde aquel 15 de marzo de 1972, cuando comencé en la música y di mis primeros pasos profesionales junto a la Dimensión Latina”, dijo.

“Empecé con un sueño, un bajo y muchísimo afinque, y miren hasta dónde me ha traído el destino. Mirar hacia atrás y ver ese Latin Grammy, un Grammy Anglo, el Premio a la Excelencia Musical, las Gaviotas de Oro y Plata, doctorados en grandes universidades del mundo”, dijo el aclamado sonero.

“Calles con mi nombre, múltiples reconocimientos mundiales, y recordar cómo he puesto a bailar a Japón, a Europa y a rincones del mundo donde ni siquiera hablan nuestro idioma. Se me emociona el corazón”, comentó.

Oscar De León celebra 54 años de vida artística

“Pero les digo algo desde el fondo de mi alma: esos gramófonos, los reconocimientos y las tarimas más grandes del planeta no son míos, son de USTEDES”; dijo a todos sus seguidores en el mundo.

“54 años después, mi mayor premio sigue siendo el mismo: verlos sonreír y gozar en la pista de baile. ¡Gracias por darme la vida más hermosa que un artista puede recibir!. Gracias Dios por esta gran bendición”.

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