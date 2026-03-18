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La presidenta encargada Delcy Rodríguez designó hoy nuevo Ministro de la Defensa. El General Gustavo González López asume el cargo que estaba en manos del General Vladimir Padrino López.

Nuevo Ministro de la Defensa

«Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa. Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas.»

Nuevo ministro de Hábitat y Vivienda

Rodríguez designó al M/G Jorge Márquez Monsalve como nuevo Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Monsalve tendrá la responsabilidad de continuar impulsando políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda digna de los venezolanos.

«Mi agradecimiento al GD Raúl Paredes por su labor en la conducción de este Despacho. El M/G Márquez seguirá al frente de la Jefatura del Sistema 1×10 del Buen Gobierno y de la Fundación Estadio Monumental Simón Bolívar».

Energía Eléctrica

He designado como nuevo Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica a Rolando Alcalá, ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar y especialista de proyectos eléctricos con gran experiencia nacional e internacional. Ahora asume el compromiso y la responsabilidad de seguir fortaleciendo el Sistema Eléctrico Nacional de nuestro país.

Agradezco al M/G Jorge Márquez Monsalve por su desempeño al frente de esta cartera ministerial.

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