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El Ministro de Inteligencia de Irán, Ismail Jatib falleció luego de un fuerte bombardeo israelí. El funcionario era una de las personas claves en el gobierno de ese país. El ministro de la Defensa de Israel, dio a conocer la noticia.

Jatib era una de las personas que manejaba los sistemas de seguridad como de defensa iraníes. Este desde hace semanas se mantenía al frente de la defensa del país y uno de los objetivos de alto nivel.

Ministro de Inteligencia de Irán murió tras bombardeo israelí

El conflicto en el Medio Oriente ha ido escalando teniendo a Irán como objetivo de Israel y Estados Unidos. Los iraníes han estado defendiéndose de los ataques y destacan que seguirán haciéndolo mientras sean atacados.

Irán ha mantenido los ataques constantes sobre Israel con misiles, además de bombardear la capital como otras naciones cercanas. La situación se mantiene en completo desarrollo con ataques las 24 horas.

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