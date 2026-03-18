Compartir

Conalot para rifas de Whatsapp e Instagram dio instrucciones para evitar estafas. Es por ello que la Comisión Nacional de Lotería y Juegos de Azar busca poner un freno legal a los sistemas disfrazados de oportunidades.

El primer sistema que debe tener la persona que está rifando es la publicidad, la misma debe ser visible. Además de tener el número de runlot el cual identifica a la persona ante el registro de la comisión.

Como también debe tener el certificado de solvencia, esto da la garantía de que la persona o empresa organizadora cumple con los estatutos legales. Si una rifa no tiene los datos no garantiza la entrega de premios y podría incurrir en irregularidades.

Conalot para rifas de Whatsapp e Instagram

Debe poseer además el Registro Sitcon, debe ser obligatorio estar inscrito en el sistema integrado de control de loterías del país. De esta manera tienes la permisología correspondiente.

Tasa Impositiva, la persona que esté organizando tiene que pagar una tasa del 7% del valor de los boletos que vaya a vender.

La publicidad debe llevar frases como Juego Responsable además de que la misma debe estar prohibida a menores de edad. Importante, no utilizar el logo de la Conalot sin tener la previa autorización.

Ante los imprevistos

En caso de una suspensión por motivos de fuerza mayor, la persona debe hacer del conocimiento de suspensión de la misma. De lo contrario esto sería interpretado como un caso de posible fraude.

En la actualidad el Estado busca cuidar al venezolano sobre fraudes y hacer formal estos juegos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas