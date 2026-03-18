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0800-Bigote realizó esta cifra de atenciones médicas a carabobeños durante febrero

By Redacción Carabobo
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cifra de atenciones médicas a carabobeños

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Las atenciones médicas a carabobeños fueron atendidas por el programa de salud y emergencia 0800 Bigote. Un total de 27.060 atenciones médicas gratuitas en los 14 municipios del estado Carabobo durante el mes de febrero.

Luis Capriles, presidente del programa, señaló que según cifras de la Sala Situacional del servicio de salud, se atendieron a los carabobeños mediante dos modalidades de atención. El servicio de asistencia primaria 24 horas a través de la línea 0800-2446837.

Y las jornadas de salud especializadas a comunidades de cada municipio del estado, así como atenciones en la sede principal previa cita. En tal sentido, destacó que se realizaron un total de 14.295 atenciones en diversas jornadas de salud durante el último mes.

Con 7.360 consultas en las especialidades de pediatría, geriatría, ginecología, estudios ecográficos, cardiología, y odontología. A su vez, se llevaron evaluaciones de medicina general, chequeo de tensión, y entrega de medicamentos previo récipe médico.

 

Asimismo, informó que de acuerdo al balance, también se llevaron a cabo unos  2.003 estudios de última tecnología gratuitos de mamografías. Ecografías mamarias, tomografías, electrocardiograma y ecocardiograma para el cuidado del corazón.

0800-Bigote realizó esta cifra de atenciones médicas a carabobeños durante febrero

Capriles también precisó que las jornadas de salud comunales fueron celebradas de la mano con el Poder Popular organizado, en cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, la Ministra del Poder Popular para la Salud, Nuramy Gutiérrez, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, la Autoridad Única de Salud en la entidad, Alexander Leal, y los alcaldes de los diferentes municipios.

A su vez, explicó que en el transcurso del mes, la institución también ejecutó más de 12.765 atenciones mediante el Centro de Llamadas. El cual presta un servicio de manera ininterrumpida por emergencias o urgencias de los carabobeños.

 

Atención plural

Así como también en caso de requerir atención domiciliaria, por lo que según los datos de la Sala Situacional, el 0800-Bigote brindó 2.047 asistencias de salud directas al hogar. Con médico y paramédico para chequeo, diagnóstico y estabilización del paciente.

Así como 4.019 traslados a centro de salud; y respuesta a más de 90 accidentes viales, de los cuales 70 involucraron motos, con cuidados prehospitalarios en sitio y movilización posterior.

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SourcePrensa Gobernación de Carabobo
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