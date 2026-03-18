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El precio del dólar BCV hoy 18 de marzo de 2026 nos indica que la divisa llegó a 450 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 451,50 bolívares y el euro en 520,64 bolívares.

Para este viernes el dólar estará en 455,25 bolívares y el euro en 524,50 bolívares.

Mientras que la onza de oro sigue en un costo de 5142,55 dólares y en un precio aproximado el gramo en 164 dólares. El “metal precioso” sigue siendo uno de los más buscados en la economía.

En un costo de 66,65 dólares se mantiene el precio del barril de petróleo. Este indicador se ha mantenido en los sesenta dólares y pareciera que pudiera subir dentro de poco. Los países exportadores esperan que suba de precio.

Mientras que el precio del bitcoin se mantiene en el mundo en un costo de 64.548,78 dólares. Este llegó a estar ya hace un año sobre los 123 mil dólares y luego se vino en picada en el mundo.

Dólar BCV hoy 18 de marzo de 2026, Conindustria plantea que subasta de divisas sea mensual

Para este 2026, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) avizora un crecimiento de dos dígitos en el sector, de 12,7%; en promedio y pudiera incrementarse, dependiendo de cómo se aplique el plan de financiamiento hacia el sector industrial y de la fluidez de la subasta de divisas; último aspecto en que sugieren sea mensual de manera cíclica, en el que se incluyan no solo alimentos y medicamentos, sino todos los segmentos productivos.

«Siempre se necesitan envases, tapas, papel, estuches, transformadores en hierro, aluminio, infraestructuras, tecnología; todos los sectores son de suma importancia en el país; tiene que existir un mecanismo que va por la renta petrolera hacia estas áreas industriales», indicó Tito López, presidente del gremio.

Admitió que las subastas de divisas han sido muy positivas, aunque muchas áreas no han recibido lo suficiente; por lo que trabajan en un sistema para que sea tomado en cuenta todo el sector industrial, adelantando que la recién aprobada reforma a la Ley de Hidrocarburos es una garantía para que entren las trasnacionales, aumente la renta petrolera y también se traslade hacia esta parte productiva del país.

«Hay un optimismo que debe ir de la mano con la seguridad. Vemos un año 2026 muy optimista, de crecimiento económico e industrial, que no se traducirá solo en mejoramiento de producción, también en empleos a esta nueva generación de talentos que se incorpora al sector privado laboral, sobre todo, recién graduados universitarios que tendrán sendas oportunidades. Hacemos un llamado a que sumemos eficacia para este renacer».

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