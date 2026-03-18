CaraboboPortadaSucesos

Colisión frontal en Guacara deja un motorizado herido tras fuerte impacto

By Lubin Molero
0
176
Accidente de Motorizado en Guacara Hoy Miércoles
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

Un accidente de tránsito se registró este miércoles 18 de marzo en la avenida Piar del municipio Guacara, dejando un motorizado lesionado.

El hecho ocurrió cuando una camioneta blanca, presuntamente modelo Hilux Kavak, colisionó de frente contra una moto azul en la arteria vial. Según reportes preliminares de testigos en el lugar, el vehículo de carga circulaba presuntamente en sentido contrario al momento de impactar.

El motorizado, quien manejaba lo que se presume es una moto Bera SBR, resultó con lesiones de consideración debido a la fuerza del choque.

Comisiones de los cuerpos de seguridad y rescate se desplegaron de manera inmediata para atender la contingencia y regular el flujo vehicular afectado en Guacara.

Accidente de Motorizado en Guacara Hoy Miércoles
Foto: Cortesía

Accidente de Motorizado en Guacara Hoy Miércoles

El herido fue auxiliado en el sitio y posteriormente trasladado a una unidad hospitalaria de la entidad para recibir atención médica especializada de forma urgente.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana iniciaron las experticias correspondientes para determinar las responsabilidades legales de este siniestro vial ocurrido en el estado Carabobo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Ministro de Inteligencia de Irán murió tras bombardeo israelí

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Precio del dólar BCV hoy 18 de marzo de 2026 y la tasa para el viernes
Artículo siguiente
Presidenta (E) Delcy Rodríguez anuncia nuevos cambios en el gabinete ministerial
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes