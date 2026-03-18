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Un accidente de tránsito se registró este miércoles 18 de marzo en la avenida Piar del municipio Guacara, dejando un motorizado lesionado.

El hecho ocurrió cuando una camioneta blanca, presuntamente modelo Hilux Kavak, colisionó de frente contra una moto azul en la arteria vial. Según reportes preliminares de testigos en el lugar, el vehículo de carga circulaba presuntamente en sentido contrario al momento de impactar.

El motorizado, quien manejaba lo que se presume es una moto Bera SBR, resultó con lesiones de consideración debido a la fuerza del choque.

Comisiones de los cuerpos de seguridad y rescate se desplegaron de manera inmediata para atender la contingencia y regular el flujo vehicular afectado en Guacara.

Accidente de Motorizado en Guacara Hoy Miércoles

El herido fue auxiliado en el sitio y posteriormente trasladado a una unidad hospitalaria de la entidad para recibir atención médica especializada de forma urgente.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana iniciaron las experticias correspondientes para determinar las responsabilidades legales de este siniestro vial ocurrido en el estado Carabobo.

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