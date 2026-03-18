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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles en la tarde la designación de nuevos cambios en su gabinete ministerial para el desarrollo nacional.

A través de sus redes sociales oficiales, la mandataria informó sobre la actualización de su equipo de gobierno, buscando fortalecer el área de infraestructura, transporte y trabajo actualmente.

Entre los nombramientos figura el de Juan José Ramírez, quien se desempeña como Ministro del Poder Popular de Obras Públicas y ahora asume un nuevo reto. Ramírez ha sido designado como el nuevo Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios.

Por otro lado, la ingeniera Jacqueline Faría ha sido nombrada como la nueva Ministra del Poder Popular para el Transporte, asumiendo la responsabilidad de este sector. La presidenta encargada agradeció la labor realizada previamente por el Vicealmirante Aníbal Coronado, quien pasará a cumplir nuevas funciones dentro de la administración pública.

En el área laboral, se anunció la designación del magistrado Carlos Alexis Castillo como nuevo Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Castillo es abogado, profesor y especialista en Derecho del Trabajo, contando con el permiso correspondiente otorgado por el Tribunal Supremo de Justicia para ejercer el cargo.

La mandataria agradeció al compañero Eduardo Piñate. Quien estuvo al frente de este despacho ministerial, asumirá próximamente nuevas responsabilidades dentro del proyecto político.

Por otro lado, más tarde fue designado, Raúl Cazal como el nuevo titular del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La presidenta encargada agradeció a Ernesto Villegas por su entrega y la valiosa labor realizada al servicio del país durante su permanencia en el cargo.

Cambios en el gabinete de Delcy Rodríguez

Más temprano, Rodríguez, también anunció cambios en los Ministerios de Defensa, Energía Eléctrica así como Habitad y Vivienda. Nombrando al G/J Gustavo González López, Ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar Rolando Alcalá y M/G Jorge Márquez Monsalve, respectivamente.

Estos cambios en el gabinete ejecutivo reflejan una voluntad de renovación técnica y política para la estabilidad social y económica del país.

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