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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles el nombramiento de nuevos Jefes en Organismos estratégicos de Seguridad en Venezuela.

A través de sus canales oficiales, la mandataria designó al General de División Henry Navas Rumbos como nuevo Comandante de la Guardia de Honor Presidencial. Navas Rumbos asume esta alta responsabilidad con la firme determinación de garantizar la protección del Jefe de Estado y la estabilidad institucional.

Así mismo, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), fue nombrado como nuevo director el ciudadano Germán Gómez Lárez. Gómez Lárez asume el cargo con lealtad y disciplina para garantizar los mecanismos de protección del Estado y la estabilidad de la República.

Nuevos jefes de seguridad en Venezuela

Rodríguez destacó que estos cambios buscan asegurar la defensa integral del país mediante un compromiso patriota y de absoluta lealtad en las instituciones militares.

Estas designaciones, se unen a las realizadas más temprano y durante el día de hoy, en diferentes ministerios y en materia de seguridad.

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Presidenta (E) Delcy Rodríguez anuncia nuevos cambios en el gabinete ministerial