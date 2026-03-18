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Varios ciudadanos solicitados fueron detenidos por funcionarios de la Policía Municipal de Valencia tras arrojar ordenes de aprehensión por diferentes delitos.

Los operativos preventivos se realizaron en diversos sectores de la ciudad. Tras consultar el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), los oficiales confirmaron que los detenidos presentan solicitudes por estafa simple y violencia de género.

Así mismo, otros de los capturados estaban requeridos por la justicia por posesión ilícita de municiones, resistencia a la autoridad y el delito de robo agravado.

Detenidos Varios Solicitados en Valencia

Las autoridades informaron que los sujetos también poseían registros policiales previos por otros hechos delictivos cometidos en la entidad carabobeña anteriormente.

Los oficiales trasladaron a los cuatro hombres al comando policial para iniciar el proceso legal bajo la supervisión del Ministerio Público venezolano.

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