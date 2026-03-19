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Un aparatoso accidente que involucró a cinco motorizados dejó igual número de heridos este miércoles en la carretera Panamericana. El siniestro se registró en el estado Miranda. En la referida artería vial, a la altura del centro comercial Casa Mía, específicamente en el sentido que conduce desde Los Teques hacia Caracas.

La impactante colisión afectó simultáneamente a cinco motorizados, generando una situación de emergencia inmediata en la congestionada vía. Equipos de rescate se desplegaron en el sitio para atender a los cinco lesionados, quienes presentaron diversas heridas producto del fuerte impacto en la carretera.

El choque múltiple ocurrió en plena hora pico, lo que provocó un colapso total del tránsito mientras los funcionarios de seguridad trabajaban en el despeje.

Accidente de cinco motorizados Panamericana

Aunque aún no se han determinado las causas exactas, testigos reportaron que el impacto entre las cinco motos fue sumamente violento. Las autoridades reiteraron el llamado a extremar las precauciones, especialmente en estas arterias donde el flujo de vehículos de dos ruedas es sumamente elevado.

Finalmente, los equipos de emergencia trasladaron a los heridos a centros asistenciales cercanos, mientras los peritos realizaban las experticias para determinar las responsabilidades del accidente múltiple

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Colisión frontal en Guacara deja un motorizado herido tras fuerte impacto