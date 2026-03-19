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El alcalde del municipio Libertador del estado Carabobo, Óscar Orsini, anunció la emisión del Decreto N° ABML-03-00025-2026, de fecha 18 de marzo de 2026, mediante el cual se confiere la distinción de Hijo Ilustre de la jurisdicción al destacado Pitcher profesional Eduardo Rodríguez, en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria deportiva y su papel en la histórica victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

Rodríguez, oriundo de la parroquia Tocuyito, de la comunidad El Rosario específicamente la comuna Trinidad 19-13, se convirtió en protagonista del orgullo nacional al ser el pitcher abridor en la gran final del torneo, donde la selección venezolana se coronó campeona tras imponerse 3 carreras por 2 ante Estados Unidos. Durante el anuncio, el alcalde destacó que este reconocimiento honra no solo su desempeño en el escenario internacional, sino también su historia de esfuerzo, disciplina y constancia, que hoy

Hijo Ilustre de Libertador al Pitcher Eduardo Rodríguez

“Eduardo Rodríguez es ejemplo de que en nuestro municipio Libertador hay talento, hay disciplina y hay sueños que sí se cumplen. Hoy, mediante este decreto, lo declaramos Hijo Ilustre porque representa lo mejor de nuestra gente”, expresó Orsini.

Asimismo, resaltó el orgullo que significa para el pueblo libertadorense ver a un hijo de esta tierra brillar en escenarios internacionales, siendo pieza clave en una victoria histórica para el país, que marcó un hito para el béisbol venezolano.

Desde el municipio Libertador, se reafirma el compromiso de seguir impulsando el talento local y acompañar a quienes, como Eduardo Rodríguez, demuestran que con esfuerzo y dedicación, se puede llegar a lo más alto.

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