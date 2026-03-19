Compartir

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó este miércoles a Tarek William Saab como el nuevo Jefe de la Gran Misión Viva Venezuela.

A través de un anuncio oficial, se informó que esta instancia dedicada a la cultura y la identidad nacional estará adscrita directamente al Despacho de la Presidencia. Rodríguez expresó que Saab, tendrá la responsabilidad de liderar esta gran misión para darle vida al alma y al ser nacional.

Tarek William Saab Designado

Además, Rodríguez, enfatizó que esta tarea busca profundizar el sentido de pertenencia de los ciudadanos con sus raíces y con la esencia misma de la patria venezolana.

Con esta designación, el gobierno nacional busca dinamizar las políticas de protección y difusión de las manifestaciones tradicionales en todo el territorio nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Ejecutivo Nacional Actualiza Gabinete

William Saab, se une a los ciudadanos que fueron nombrados para jefes de misiones o cargos ministeriales el día de hoy, en materias de seguridad, energía, cultura y trabajo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Ejecutivo Nacional anuncia nuevos jefes de la Guardia de Honor y la DGCIM