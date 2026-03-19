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Delcy Rodríguez, recibió este miércoles en el Palacio de Miraflores a representantes de la Selección Nacional de Béisbol que traían consigo el Trofeo del Clásico Mundial de Béisbol.

Rodríguez aprovechó el momento para dar unas palabras de agradecimiento a los guerreros del combinado tricolor, quienes dejaron el alma en el terreno de juego.

“Hicieron vibrar la fibra más profunda de Venezuela”

Expresó, emocionada la presidenta encargada al reconocer el desempeño impecable de nuestros peloteros. Durante el acto, se resaltó que este trofeo no es solo metal, sino el símbolo del orgullo de todos los venezolanos y venezolanas que celebran esta hazaña.

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Trofeo del Clásico Mundial en Miraflores

La Copa fue escoltada por los representantes de la selección, quienes entregaron el trofeo conquistado con gloria tras despachar a los favoritos del torneo. Este recibimiento oficial marca el inicio de una celebración nacional que tiene a todo el país celebrando.

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