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Este miércoles se conoció el primer tráiler de «Spider-Man 4: Brand New Day«, la cuarta entrega de la saga protagonizada por el actor británico Tom Holland.

La cinta será la primera producción de Marvel que llegará a la gran pantalla en el año 2026, generando una expectativa total entre los fanáticos del superhéroe. El adelanto de casi tres minutos muestra a Peter Parker intentando reconectar con sus amigos, Ned y MJ, mientras enfrenta una transformación que cambiará sus poderes para siempre actualmente.

En esta nueva aventura del Universo Cinematográfico de Marvel, regresará Mark Ruffalo en su papel de Hulk y Jon Bernthal como el implacable Punisher.

Tráiler Spider-Man 4

Al elenco se unirán nuevas figuras como la actriz Sadie Sink, mientras que Michael Mando vuelve para interpretar al villano Scorpion en esta esperada producción cinematográfica.

Esta película marca el retorno de Holland tras tres años de ausencia desde «Sin regreso a casa», donde el mundo olvidó por completo la identidad de Peter Parker.

Finalmente, Marvel prepara el terreno con este estreno para lo que será «Avengers: Doomsday«, la cinta más esperada de la franquicia que llegará en diciembre de este año.

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