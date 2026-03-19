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¡Salió el tráiler! Spider-Man: Brand New Day ya tiene fecha de estreno en cines (+VIDEO)

By Lubin Molero
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Tráiler Spider-Man 4
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Este miércoles se conoció el primer tráiler de «Spider-Man 4: Brand New Day«, la cuarta entrega de la saga protagonizada por el actor británico Tom Holland.

La cinta será la primera producción de Marvel que llegará a la gran pantalla en el año 2026, generando una expectativa total entre los fanáticos del superhéroe. El adelanto de casi tres minutos muestra a Peter Parker intentando reconectar con sus amigos, Ned y MJ, mientras enfrenta una transformación que cambiará sus poderes para siempre actualmente.

En esta nueva aventura del Universo Cinematográfico de Marvel, regresará Mark Ruffalo en su papel de Hulk y Jon Bernthal como el implacable Punisher.

Tráiler Spider-Man 4

Al elenco se unirán nuevas figuras como la actriz Sadie Sink, mientras que Michael Mando vuelve para interpretar al villano Scorpion en esta esperada producción cinematográfica.

Tráiler Spider-Man 4
Foto: Cortesía

Esta película marca el retorno de Holland tras tres años de ausencia desde «Sin regreso a casa», donde el mundo olvidó por completo la identidad de Peter Parker.

Finalmente, Marvel prepara el terreno con este estreno para lo que será «Avengers: Doomsday«, la cinta más esperada de la franquicia que llegará en diciembre de este año.

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