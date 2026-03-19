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Un motorizado murió tras ser impactado por un vehículo en Aragua. El jueves pasado Marcos Gregorio Carrillos Barrios de 45 años de edad iba en su moto por el casco central de Turmero, cuando fue impactado por un vehículo desconocido.

El conductor de dicho vehículo al ver al motorizado lesionado y en el pavimento, optó por irse del lugar ain dejar rastro alguno. Carrillos, fue auxiliado y llevado a la emergencia del Hospital Central de Maracay donde falleció en las últimas horas.

Motorizado murió tras ser impactado por un vehículo en Aragua

Carrillos fue operado en el Hospital pero murió debido a las fuertes lesiones que había sufrido en el accidente. Este era un comerciante muy dedicado a su trabajo y residente de uno de los urbanismos del municipio Mariño.

Familiares como amigos esperan que las personas puedan dar captura a la persona que provocó el accidente en Turmero y se dio a la fuga. Y se puedan determinar las causas del hecho vial.

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