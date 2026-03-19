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La exactriz de Baywatch, Alexandra Paul, quedó detenida por liberar perros de una instalación de cría durante el fin de semana pasado. Alexandra junto a otras 60 personas irrumpieron en dicha instalación para liberar a los canes.

Dichos perros estaban en una instalación en Wisconsin, Ridglam Farms para la investigación biomédica. Cerca de 20 personas quedaron detenidas por incurrir en el delito de invasión a una propiedad privada.

Paul quien es activista de protección animal llegó junto a otras personas con el fin de liberar a los perros. Enseguida los encargados del proyecto dieron la información a los policías. Llegando estos y deteniendo a los manifestantes.

«Unos activistas irrumpieron en las instalaciones y comenzaron a llevarse numerosos perros» alrededor de las 8:30 de la mañana. Las autoridades aún no han devuelto a todos los perros que el grupo se llevó de la granja, pero han recuperado algunos de los beagles”; dijo el Sheriff del condado de Douglas.

«Nuestra función es velar por la seguridad de todos y responder cuando se produzcan actividades ilícitas. Animamos a cualquier persona que tenga inquietudes sobre el bienestar animal o las prácticas de investigación a que se comunique a través de vías legales y constructivas», añadió el sheriff.

Exactriz de Baywatch detenida por liberar perros

Paul que ya no se dedica a la actuación, a sus 62 años dijo que es protectora de animales. Indicó que se dedica al activismo, desde los 14 años, ya a los 26 dejó de usar ropa de pieles de animales y ahora es vegana.

Sigue comprometida con los animales, ya en el año 2021 estuvo detenida por hurtar dos pollos de un camión de Foster Farms con el intento de liberarlos.

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