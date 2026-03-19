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¿Cuál es la parte más profunda del Mar Caribe?, la parte más profunda del mar Caribe es la Fosa de las Caimán (o Depresión de las Caimán), alcanzando una profundidad máxima de aproximadamente 7,686 metros (más de 25,000 pies).

Los mares y océanos del planeta han sido poco estudiados, en cuanto a su profundidad como a las especies que estos tienen. Se ha dicho que el hombre se ha preocupado más por saber del espacio que de los mares.

Para ejemplo tantos misterios, como leyendas que se dicen sobre los mares y océanos que hay en el mundo. Se espera que en los próximos años estos sean más estudiados también para su preservación.

¿Cuál es la parte más profunda del Mar Caribe?

Esta fosa submarina se ubica en el Caribe occidental, entre la isla de Jamaica y las Islas Caimán. Ubicación: La Fosa de las Caimán es una zona de falla tectónica que se extiende desde el Paso de los Vientos (cerca de Cuba) hasta la costa de Guatemala.

Comparación: Con sus más de 7.6 km de profundidad, es una de las áreas más profundas de la región. Profundidad promedio: A pesar de este punto máximo, el mar Caribe tiene una profundidad promedio mucho menor, de aproximadamente 2,200 metros.

Otra fosa cercana: A menudo se confunde con la Fosa de Puerto Rico, que aunque está cerca, se considera técnicamente parte del Océano Atlántico. Y es aún más profunda (más de 8,000 metros).

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