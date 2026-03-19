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#TBT Cuando los autobuses Blue Bird cruzaban toda Venezuela

By Danny Valdiviezo
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Autobuses Blue Bird cruzaban Venezuela
Foto: Club de Busólogos Venezolanos.

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Danny Valdiviezo
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Eran los setenta, luego los ochenta y los autobuses Blue Bird cruzaban toda Venezuela. Eran aquellos tiempos donde a pesar de todo estos autobuses brindaban comodidad a los pasajeros, para aquellas rutas de larga distancia.

Especialmente para aquellos que iban entre Valencia y Caracas, luego tenías que tomar otro autobús similar si ibas al oriente del país, esto antes que llegaran los Pegaso o Mercedes Benz. Ya esos se adueñaron de los viajes largos.

Pero entre Valencia, Maracay y Caracas quedaron estos autobuses, como si ibas a los llanos, también comenzaban a verlos. Los sábados y domingos eran los días donde más se viajaba, empezando desde el viernes.

Los terminales de Valencia, Caracas en el Nuevo Circo y el de Maracay estaban llenos en esos años. Las líneas Unido, Canaima como 1º de Mayo y El Esfuerzo luego extendieron sus rutas a San Felipe y Puerto Cabello.

Autobuses Blue Bird cruzaban Venezuela

Venezuela siempre se ha movido en autobuses, en estas rutas que aun existen en nuestra nación. Por supuesto, los autobuses han cambiado, ahora los hay más confortables, con aire acondicionado.

Pero en este #TBT de hoy recordamos estos autobuses, los cuales siempre estaban disponibles y eran fácil de ubicar, ya que los colectores “cantaban” la ruta. De allí el… ¡Caracas, Caracas!, si estábamos en Valencia.

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