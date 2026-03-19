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El boletín del clima hoy 19 de marzo de 2026 nos indica nubosidad parcial en horas de la mañana en los estados del centro del país. Pocas probabilidades de lluvia en los estados Aragua, Carabobo y Miranda hoy.

Situación General: se prevé cielo parcialmente nublado y algunas áreas despejadas en gran parte del país; no obstante, se esperan intervalos nublados con posibles lluvias o lloviznas dispersas al *norte de nuestra Guayana Esequiba.

Además de los estados de Delta Amacuro, sur de Bolívar, Amazonas, este de Sucre, Gran Caracas, este de Falcón, Andes y Zulia. Como se esperan lluvias en el estado Amazonas, además de la zona sur del país hoy.

Recordemos que estamos en meses de verano y este irá aumentado debido a los rayos solares. Poca nubosidad en los estados orientales en horas de la mañana sobre todo en los estados Monagas, Sucre y Anzoátegui.

El oleaje ha estado en alza con probables dos metros en horas del mediodía o la tarde. Brisa en la costa nacional sobre todo en el litoral central y Golfo de Venezuela. Como en la zona del Delta, en horas de la tarde y la noche.

Boletín del clima hoy 19 de marzo de 2026

Temperaturas altas estás podrían rondar los 37 y 39 grados en varias zonas del país. Específicamente en la región llanera como en la región central y occidental. Además de la región central, en horarios del día.

Solo en el estado Mérida se esperan 6 grados de temperatura, esto en las zonas de montaña en horas de la madrugada. Región central en la cordillera de la costa, temperaturas frescas en horas de la madrugada.

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