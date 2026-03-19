Compartir

Se celebró el Día Internacional de Acción por los Ríos. Estas son las venas de nuestro planeta, los cuales nos brindan vida, alimento y conectan ecosistemas enteros. Sin embargo, su equilibrio depende de nuestra protección frente a la contaminación y la deforestación.

En una labor incansable, realizada por el equipo de Guardaparques y Bomberos Forestales se han desplegado en una jornada integral de saneamiento ambiental. Esto en el Parque Nacional San Esteban, abordando sectores estratégicos como:

Miquijas

Área Recreativa Campanero

La Cumaca

La Josefina

Vigirima Quinta Pimentel

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Inparques Carabobo (@inparquescarabobo)

Día Internacional de Acción por los Ríos

Hacemos el llamado a cuidar los ríos, no dejando botellas como bolsas de material plástico. Como tampoco latas, empaques plásticos, todo esto empeora el lugar y es un verdadero peligro para el medio ambiente.

Cuidar nuestras cuencas no es solo una tarea ambiental, es el seguro de vida para nuestro futuro. Cada gota cuenta y cada acción suma. ¡Protejamos lo que nos da vida!.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas