Se celebró el Día Internacional de Acción por los Ríos. Estas son las venas de nuestro planeta, los cuales nos brindan vida, alimento y conectan ecosistemas enteros. Sin embargo, su equilibrio depende de nuestra protección frente a la contaminación y la deforestación.
En una labor incansable, realizada por el equipo de Guardaparques y Bomberos Forestales se han desplegado en una jornada integral de saneamiento ambiental. Esto en el Parque Nacional San Esteban, abordando sectores estratégicos como:
Miquijas
Área Recreativa Campanero
La Cumaca
La Josefina
Vigirima Quinta Pimentel
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Día Internacional de Acción por los Ríos
Hacemos el llamado a cuidar los ríos, no dejando botellas como bolsas de material plástico. Como tampoco latas, empaques plásticos, todo esto empeora el lugar y es un verdadero peligro para el medio ambiente.
Cuidar nuestras cuencas no es solo una tarea ambiental, es el seguro de vida para nuestro futuro. Cada gota cuenta y cada acción suma. ¡Protejamos lo que nos da vida!.
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