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Autoridades y público en general siguen en la búsqueda del niño desaparecido en Carlos Arvelo. El pasado 12 de marzo, Jonathan Sánchez de 10 años de edad salió de su casa en horas de la noche.

Jonathan le dijo a su abuela que iba a comprar un helado y desde ese momento no regresó a la casa. Un día después se informó de la desaparición a las autoridades pero no hay pistas de él en el municipio.

Los bomberos como funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana estuvieron en una de las lagunas cercanas donde personas informaron que habían visto a un menor parecido. Pero en el lugar no encontraron tampoco al menor.

Luego de una semana autoridades como las personas residentes en el sector Pascual Molina siguen esperando al menor. La madre de Jonathan se encuentra fuera del país y el solo vivía con la abuela.

Niño desaparecido en Carlos Arvelo

Ya se cumplen hoy una semana de desaparecido, el pequeño vestía un short azul marino como una franela color blanco. Las autoridades siguen pendientes de este caso del menor desaparecido.

Los familiares agradecen cualquier aviso a los números: ​0412-2815024/ ​0414-4821117/ 0424-4261270.

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