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La presidenta encargada Delcy Rodríguez designó a Ana María Sanjuán como la nueva Ministra de Educación Universitaria. El anuncio se sumó a los hechos ayer martes 18 de marzo de 2026 por la mandataria.

En las redes sociales luego del mediodía de ayer, Rodríguez hizo varias designaciones entre lo que es el Ministerio de la Defensa, además de otros ministerios. Destaca también el nombramiento de Sanjuán.

Rodríguez resaltó que la tarea de la ministra es fortalecer la formación como el futuro de Venezuela. «Tiene la tarea de fortalecer la formación y el futuro de Venezuela», dijo la presidenta encargada.

Designada nueva ministra de Educación Universitaria

«Una mujer de valores y de gran vocación pedagógica que ahora estará al servicio de nuestra juventud para que, desde el pensamiento plural, dé transformación a la educación universitaria del país», expresó.

Sanjuán es una destacada psicóloga social y analista política venezolana, reconocida por su labor en el estudio de la realidad contemporánea de Venezuela. Y será quien asumirá el cargo que ocupaba Ricardo Sánchez.

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