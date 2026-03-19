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Omar López se retiró de la selección de beisbol de Venezuela luego de conquistar el título. El estratega venezolano seguirá como técnico de los Astros de Houston. López conquistó el Clásico Mundial de Beisbol por primera vez para el país.

López asumió la dirección del equipo criollo, pese a las críticas de algunas personas, estos no estaban de acuerdo con el nombramiento de el como mánager. Desde los compromisos amistosos incluso lo criticaron por colocar a ciertos jugadores.

En el juego contra República Dominicana algunas personas pedían que se le destituyera del cargo, luego de la derrota. Pero López supo llevar al equipo a tres victorias para lograr el campeonato que se estaba disputando.

Omar López se retira de la selección de beisbol y esto fue lo que dijo

«Esto es para ustedes, para todos. Disfrútenlo. Qué manera de retirarme del Clásico Mundial de Béisbol», luego del juego contra Estados Unidos. Resaltó que estaría dispuesto a volver para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

López ya había ganado dos campeonatos en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con Caribes de Anzoátegui. Y recientemente en la pelota invernal ganó el campeonato de beisbol de Puerto Rico, con los Cangrejeros de Santurce.

De hecho, el mánager fue ratificado por Santurce para esta temporada que empieza en el mes de octubre en Puerto Rico. López mientras tanto se enfocará en el trabajo con los Astros de Houston para este año.

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