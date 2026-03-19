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Así quedó la tabla del pasaje urbano en Venezuela

By Danny Valdiviezo
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tabla del pasaje urbano en Venezuela
Foto: Jacinto Oliveros.

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Danny Valdiviezo
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La tabla del pasaje urbano en Venezuela quedó ya publicada según la distancia que transita la unidad de transporte. El pasaje corto quedó en un costo de 100 bolívares, este hasta diez kilómetros. Dijo el Ministerio de Transporte.

Ya de allí en adelante se pagará lo que indique la tabla, la mayoría de las líneas de transporte ya tienen el precio a pagar en su parte interna. Pasajeros esperan que el servicio se extienda hasta luego de las cinco como seis de la tarde.

Esto lo han solicitado en otras oportunidades ya que indican que luego de las cuatro de la tarde el transporte es mínimo. Es por ello que hacen el llamado a las líneas autobuseras para que el servicio sea extendido e su horario.

Tabla del pasaje urbano en Venezuela de marzo 2026

Hasta 10 km – Bs. 100

10.1 a 20 km – Bs. 105

20.1 a 30 km – Bs. 110

30.1 a 40 km – Bs. 115

40.1 a 50 km – Bs. 120

50.1 a 60 km – Bs. 125

60.1 a 70 km – Bs. 130

70.1 a 80 km – Bs. 135

80.1 a 90 km – Bs. 140

90.1 EN ADELANTE – Bs. 145

De igual manera, en el caso de los sistemas como metro, ferrocarril y las operadoras de transporte público del Estado el pasaje se fijó en ochenta bolívares (Bs. 80,00).

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SourceMinisterio del transporte
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