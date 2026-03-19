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Un accidente de tránsito les impidió llegar a la Fiesta en Elorza, dejando el triste saldo de una persona fallecida y una lesionada. El hecho vial ocurrió en la Carretera Nacional Guanare Papelón.

A la altura de la parroquia Las Mercedes ocurrió el incidente, Edwin Lansona iba conduciendo un vehículo color gris, cuando perdió el control del mismo. Lo que permitió que las dos personas que iban en el carro salieran expelidas del mismo.

Lansona resultó ileso, pero Yeison Veliz perdió la vida debido a las lesiones severas que tuvo. Mientras que Carly Audar de 23 años quedó lesionado y fue llevado a un centro de salud ubicado en la entidad llanera.

Accidente de tránsito les impidió llegar a la Fiesta en Elorza

Estos iban rumbo a Elorza donde estarían en la acostumbrada fiesta que se hace año tras año. Al lugar llegaron paramédicos como autoridades viales para atender la situación presentada ayer miércoles 18 de marzo.

Se hace un llamado a los conductores para que transiten a una velocidad moderada por las vías del país. Circulando con mucha prudencia y responsabilidad, acatando las normas impuestas por el INTT.

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