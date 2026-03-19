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Para obtener la placa de una moto en Venezuela (registro original) ante el INTT, se requieren varios documentos de importancia. Todos estos debes recaudarlos y presentarlos ante una oficina del INTT.

Estos son Planilla Única de Trámite pagada, cédula de identidad laminada, Certificado de Origen (original), Factura de Compra (original). Además de la Póliza de Responsabilidad Civil, y constancia de experticia (revisión de seriales), según el INTT.

Requisitos para obtener una placa de moto en Venezuela

Requisitos Detallados:

Planilla Única de Trámite (PUT): Generada en el portal del INTT tras pagar el arancel correspondiente.

Cédula de Identidad: Original y vigente del propietario.

Certificado de Origen: Original emitido por el concesionario o ensambladora.

Factura de Compra: Original, a nombre del titular.

Póliza de Responsabilidad Civil (RCV): Copia vigente.

Experticia de Revisión (PNB): Constancia original de revisión de seriales emitida por la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Pasos a Seguir:

Solicitud en Línea: Ingresar al portal del INTT, registrarse y completar la solicitud del trámite, pagando en línea a través de la Banca en Línea o INTT Recarga.

Revisión de la Moto: Acudir a la PNB para la experticia física de la motocicleta.

Consignación: Presentar los documentos físicos en una oficina regional del INTT para la asignación de la placa.

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