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La multa que debes pagar en la Fiesta En Elorza por incumplir con las normas impuestas. Desde hace unos días se ha venido desarrollando la celebración en el llano venezolano en el estado Apure.

Hay normativas especiales sobre todo en la venta de licores en el lugar, es por ello que hay un impuesto temporal sobre las bebidas alcohólicas. Es por ello que se han venido realizando inspecciones en la venta de licores.

Las leyes para este año priorizan lo que es la identidad del llano venezolano, empezando por la música. No se permite reguetón, vallenato u otro género musical que no sea el del folklore nacional.

Contaminación sónica, no se permiten aquellos vehículos con sonido y alto volumen. El mismo está regulado en la zona, es por ello que este año quedaron prohibidos los llamados “sounds cars”.

Conductas indebidas, no se permite aquellas conductas que atenten contra la moral y buenas costumbres. El año pasado las mismas se hicieron virales, lo que llamó la atención, es por ello que este año se pedía respeto.

Prohibidas las espumas, espumas de fiesta, las cuales se hicieron virales en los carnavales pasados están prohibidas en Elorza. Como tampoco otros químicos similares.

Multa que debes pagar en la Fiesta En Elorza por incumplir las normas

Si el acto indebido se hace viral en redes sociales, la multa puede ser mayor. “Las multas por esta infracción es de hasta 200 veces la tasa de cambio más alta del Banco Central de Venezuela (euros)”, dijeron este año.

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