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Tres accidentes de tránsito en Aragua dejaron tres personas fallecidas y cuatro lesionadas. Los hechos ocurrieron en la madrugada de ayer 18 de marzo de 2026 en distintos puntos de la entidad aragüeña.

En la avenida José Casanova Godoy con Fuerzas Aéreas en Maracay, diagonal al centro comercial Hyperjumbo, reportaron un hecho vial que involucró a una moto. El fallecido era un joven de 20 años que respondía al nombre de Leonardo Manuel Blanco Guzmán.

El joven chocó con la moto contra un automóvil que se desplazaba por dicha avenida. Al sitio llegaron las autoridades viales de Maracay para atender la situación presentada. El cadáver de Blanco fue llevado a la morgue de Caña de Azúcar.

Accidentes de tránsito en Aragua

En el tramo Aragua de la ARC, un sujeto de 57 años perdió la vida en un accidente de tránsito. Este se desplazaba por el kilómetro 104 de la referida arteria vial cuando impactó contra una gandola que se encontraba estacionada. El hombre quedó identificado como Daniel Atías Delgado Badín de 57 años de edad.

En la carretera Maracay Ocumare de la Costa se reportó un hecho vial. Allí volcó un automóvil donde perdió la vida un sujeto de 32 años. Este quedó identificado por las autoridades como Guido Aquiles Vivas.

Los lesionados quedaron identificados como ​Alejandro Ramírez Porras (18 años), Además de Efraín José Pérez Arellano (18 años). Alejandro Antonio Guido Vivas (19 años) Y ​un adolescente de 17 años.

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