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Efemérides del 20 de marzo, se crea Fogade

By Danny Valdiviezo
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Efemérides del 20 de marzo

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Danny Valdiviezo
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Las efemérides del 20 de marzo nos recuerdan que un día como hoy se fundó Fogade. El Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) funciona en Caracas.

Un día como hoy en 1813: se libra la batalla de Maturín.

Para el año 1947: fallece en Caracas el periodista y escritor Pedro Emilio Coll.

En el año 1965: se inaugura el estadio de béisbol «José Pérez Colmenares» en Maracay, sede de Los Tigres de Aragua. Ubicado en el barrio La Democracia.

También un día como hoy pero en 1967: nace en Anaco, estado Anzoátegui, la actriz, modelo y ex-miss Ruddy Rodríguez.

Efemérides del 20 de marzo

Para el año 2013, un día como hoy Ambev, subsidiaria de cervecería Brahma, anuncia el cese de operaciones en Venezuela.

También un día como hoy pero en 2016: la selección vinotinto femenina de fútbol sub-17 gana invicta el Campeonato Sudamericano. Y su participación en la Copa Mundial femenina de fútbol sub-17 a jugarse en Jordania.

Un día como hoy en 1916: Albert Einstein publica su «Teoría General de la Relatividad»

Para el año 1969: un día como hoy en Gibraltar se casan John Lennon y Yoko Ono.

2003: Una coalición de países, liderados por Estados Unidos, invade Irak y se da el inicio a la Guerra de Irak, que durará hasta el año 2011.

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SourceActualidad24, Efemérides de Venezuela, Diario 2001, Historia de Venezuela
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