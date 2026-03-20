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Un motorizado perdió la vida en Maracay en un accidente de tránsito en la avenida Sucre frente al parque Las Ballenas. El hecho ocurrió a las nueve y media de la noche de ayer jueves 19 de marzo de 2026.

El motorizado fue embestido en la avenida por un vehículo, este se dispuso a incorporarse a la avenida cuando otro vehículo lo impactó. Indicaron personas que estaban en el lugar, que el conductor de una grúa no lo divisó.

El sujeto que conducía la moto quedó tendido en el pavimento falleciendo de manera inmediata en la avenida. Enseguida se presentaron autoridades viales en el lugar para prestar ayuda a los involucrados en el accidente.

El cuerpo sin vida del motorizado fue llevado a la sede de medicina y ciencias forenses ubicado en Caña de Azúcar. Mientras que los canales de la vía fueron despejados por las autoridades viales.

Motorizado perdió la vida en Maracay en un accidente de tránsito

Se hace el llamado a los conductores para que transiten con mucha prudencia y responsabilidad en las vías del país. Manteniendo una velocidad moderada sin exceder en los límites permitidos por el INTT.

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El accidente de tránsito se suma a los ocurridos en la ciudad jardín en lo que va de año. Sobre todo en las avenidas Sucre, José Casanova Godoy, Fuerzas Aéreas, donde se han reportado el mayor número de hechos viales.

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