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Un incendio en un edificio residencial en Los Guayos solo dejó daños materiales. El hecho ocurrió en el conjunto residencial Los Guayos II, al lugar llegaron los bomberos de ese municipio para atender la situación.

El siniestro, originado en una de las habitaciones del apartamento 1C 12 (Edif. Güigüe), fue controlado gracias a las rápidas maniobras de extinción. Los funcionarios bomberiles guayenses estuvieron bajo el mando de la Comandante Mayor, Miriam Goyo.

Incendio en un edificio residencial en Los Guayos

El incendio de estructura Clase C fue atendido por los apagafuegos con labores de refrescamiento. Indicaron los bomberos que fueron rescatados dos gatitos que se encontraban atrapados, logrando salvaguardar sus vidas.

En las labores hechas por los bomberos se contó con el apoyo de la Policía Municipal y Policía Nacional Bolivariana para el resguardo perimetral.

Recomendaciones

No dejes cargadores de celulares conectados a tomacorrientes, esto pudiera originar un corto circuito y provocar un incendio. De igual modo, no dejes velas encendidas cerca de materiales inflamables. Entre ellas telas, materiales plásticos o líquidos inflamables.

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