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Una medalla en el beisbol olímpico de 2028 será la nueva meta de Venezuela dentro de dos años. Aunque faltan más de 24 meses para ello, es el proyecto que tienen las autoridades beisboleras del país.

Se puede decir que es el proyecto más ambicioso, ya otros países lo han mostrado en otras disciplinas como el fútbol. Pero a Venezuela le toca mostrarlo en el beisbol olímpico y soñar desde ya con fe por esa medalla.

El primer paso se dio y en grande, Venezuela alcanzó el título en el Clásico Mundial de Beisbol pero ahora viene la gran meta lograr el podio en el beisbol de Los Ángeles 2028. Para ello deberá estructurar un excelente equipo como se hizo esta vez.

Por supuesto, falta saber si se puede ir con los jugadores de Grandes Ligas, que es lo que se espera. En los últimos Juegos Olímpicos, no se ha disputado el beisbol por temas de logística, pero en Los Ángeles este deporte volverá.

Venezuela ahora va por una medalla en el beisbol olímpico de 2028

Venezuela salta desde ya como un favorito para esta disciplina deportiva la cual es una de las más seguidas. Nuevamente se verá a algunos de los rivales que se vieron en este clásico donde Venezuela triunfó.

Será una de las grandes oportunidades para conquistar una medalla en uno de los deportes que más se practica en el país. No será fácil para Venezuela, pero estamos seguros que si hay empeño hay logros.

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