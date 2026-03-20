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El Bono contra la Guerra Económica de marzo se acaba de pagar a los pensionados por el monto de 60 dólares. Los abuelos estarían cobrando un monto de 26.580 bolívares. Indicó la Plataforma Patria hace minutos.

Ayer fue anunciado el aporte de la pensión para los abuelos, es por ello que esperan hoy el pago de este bono. Los adultos mayores venían cobrando desde el mes de abril de 2025 un total de 50 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela. Desde las seis de la mañana de hoy estaba el aporte de la pensión en la cuenta de los abuelos.

Pensionados a la espera del Bono Contra la Guerra Económica de marzo

Mientras que en la Plataforma Patria faltan por pagar varios bonos, los estipendios de Chamba Juvenil como el de Somos Venezuela. Además de los bonos Corresponsabilidad y Formación además de Cuadrantes de Paz y el Bono Cultores de la Patria.

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Estos últimos cierran la agenda de bonificaciones del mes, quedando para los primeros del mes de abril el pago del Bono Único Familiar. El cual sustituye los bonos 100% Escolaridad, Lactancia Materna además de José Gregorio Hernández.

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