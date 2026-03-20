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Falleció el actor Chuck Norris a los 86 años de edad, la noticia se conoció hace minutos. Mediante un comunicado se dio a conocer la noticia, Norris era una de las estrellas del cine acción y uno de los más taquilleros de la década de los ochenta.

Ayer jueves se había conocido que estaba hospitalizado en un centro de salud en Hawai, incluso los médicos dijeron que el famoso actor estaba bien de ánimo. Hasta ahora no se ha conocido sobre la causa de muerte.

La primera aparición cinematográfica de Chuck Norris fue un papel no acreditado en la película «La delegación» (The Wrecking Crew) en 1968, protagonizada por Dean Martin. Sin embargo, su primer papel acreditado y su salto a la fama llegó como el villano en «El furor del dragón» (Return of the Dragon) en 1972, luchando contra Bruce Lee.

Una película que lo catapultó a papeles de acción, un actor que siempre se entregaba en cada película. Además de ser uno de los más apreciados por la gran familia de Hollywood. Se espera por los actos velatorios del actor.

Falleció el actor Chuck Norris

Estuvo en películas como Delta Force además de Lobo Solitario, era experto en artes marciales. Artistas del séptimo arte lamentaron el deceso del actor. Tuvo una serie exitosa que aun transmiten en varios canales como lo es Walker de Texas.

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