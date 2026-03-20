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Reportaron el incendio de una patrulla en la ARC tramo Guacara, los bomberos de Guacara llegaron rápidamente al lugar para atender la situación. La patrulla prick up color blanco con azul estaba en llamas.

El hecho ocurrió a la altura del tanque de Hidroven en el tramo correspondiente a Guacara. Los bomberos hicieron labores de refrescamiento para poder sofocar el fuego. El mismo empezó a la altura del motor y se extendió a lo largo de la misma.

Reportaron incendio de una patrulla en la ARC tramo Guacara

Varias personas que transitaban por la ARC notificaron de la situación a los números de emergencia. Hasta ahora no se ha informado de personas lesionadas por este incendio ocurrido en la ARC.

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