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Los hijos y hermanos de Rubby Pérez volvieron a ser tendencia en las últimas horas desde Santo Domingo, República Dominicana. La familia del estelar cantante fallecido trágicamente el año pasado hizo la aclaratoria que no tiene nada que ver con un espectáculo realizado el año pasado.

En julio 2025, se llevó a cabo el concierto Rubby Pérez Infinito, donde ahora señalan a los herederos del cantante de una supuesta deuda. Los familiares de Rubby aclararon que no tienen nada que ver con el concierto.

Mediante un comunicado emitido ayer jueves desde las oficinas del cantante, dijeron que no adeudan el monto de dos millones de pesos. Como señalaron que en caso de esa deuda la tienen que pagar los organizadores de ese concierto.

Hijos y hermanos de Rubby Pérez

Fuentes faranduleras dominicanas destacan que los familiares de Pérez, tanto sus hijos como hermanos fueron invitados a última hora al concierto. Pero que estos no tienen nada que ver con la organización del mismo.

“En un comunicado, July Pérez,Zulinka Pérez,Yuzulka Pérez y Rubmariel Pérez precisaron que no mantienen vínculo con la organización ni ejecución del homenaje. Ni poseen compromisos contractuales con talentos, suplidores o terceros relacionados con la actividad”, dijo Noticias Digital desde la hermana capital dominicana.

Los familiares de Rubby hicieron la aclaratoria en torno al señalamiento, como dijeron que buscan precisamente evitar confusiones en torno al concierto. De igual modo, enfatizaron que solo fueron invitados.

No habrá concierto en abril

Para el mes de abril se cumple un año de la partida del cantante que brilló en varios países del continente con su música. Hasta ahora no está planteado ningún concierto en homenaje a la “voz más alta del merengue”.

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Por otro lado, aplauden que hijos y hermanos de Rubby se encuentren trabajando unidos. Se había hablado de problemas internos, pero todo al parecer se solucionó y no hay fricciones entre ellos.

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