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El reconocido actor y artista marcial estadounidense Chuck Norris, fue hospitalizado de emergencia en Hawái, en un centro asistencial de la isla de Kauai. De acuerdo con reportes citados por el portal especializado TMZ, el incidente de salud ocurrió en las últimas veinticuatro horas.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la naturaleza de la emergencia, fuentes cercanas señalan que el artista se encuentra de buen ánimo.

La noticia del ingreso hospitalario llega apenas unos días después de que Chuck Norris celebrara su cumpleaños número 86. Para esa ocasión, el actor publicó un video en sus redes sociales donde se le veía practicando combate con un instructor de artes marciales.

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Chuck Norris hospitalizado en Hawái

Médicos en Hawái mantienen bajo observación al protagonista de «Walker, Texas Ranger» mientras se evalúa su evolución tras la emergencia médica actualmente.

Finalmente, fanáticos de todo el mundo han expresado su apoyo al legendario luchador a la espera de un reporte oficial sobre su estado de salud hoy.

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