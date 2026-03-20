Compartir

La presidenta encargada oficializó este jueves los nuevos nombramientos que integrarán el Alto Mando Militar de Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El Alto Mando renovado acompañará la gestión del Ministro para la Defensa, General en Jefe Gustavo González López.

Entre las designaciones destaca el General Rafael David Prieto Martínez, quien asume el cargo de Comandante Estratégico Operacional de la FANB.

Así mismo, el General Jesús Rafael Villamizar Gómez fue nombrado como Segundo Comandante Estratégico Operacional para fortalecer la planificación militar. La Inspectoría General de la institución queda ahora bajo el mando del General Dilio Guillermo Rodríguez Díaz, según los decretos presidenciales publicados.

Nuevo Alto Mando Militar

En los componentes, el General Rubén Darío Belzares Escobar asume el Ejército Bolivariano, mientras que Jorge Alejandro Agüero Montes liderará la Armada.

Por su parte, Royman Antonio Hernández Briceño comanda la Aviación Militar y Juan Ernesto Sulbarán Quintero toma las riendas de la Guardia Nacional. Finalmente, el General Nayade Solovenly Lockiby Belmontes asume la Milicia Bolivariana.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Gabinete juramentado: Nuevos ministros asumen funciones en el Palacio de Miraflores