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Gabinete juramentado: Nuevos ministros asumen funciones en el Palacio de Miraflores

By Lubin Molero
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Juramentados Nuevos Ministros en Miraflores
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lideró este jueves la ceremonia oficial de juramentación de nuevos Ministros en Miraflores. En Caracas, se formalizó la toma de posesión de los titulares de carteras estratégicas anunciados recientemente.

Entre los nombramientos clave, el General en Jefe Gustavo González López asumió formalmente el Ministerio para la Defensa. Así mismo, la ingeniera Jacqueline Faría tomó las riendas del Ministerio de Transporte, mientras que Raúl Cazal se juramentó en la cartera de Cultura.

Juramentados Nuevos Ministros en Miraflores

El Mayor General Jorge Márquez Monsalve asumió Vivienda y el ingeniero Rolando Alcalá se incorporó oficialmente al Ministerio de Energía Eléctrica.

En el ámbito de seguridad, se juramentó a Germán Gómez Lárez en la DGCIM y a Henry Navas Rumbos en la Guardia de Honor. Finalmente, Tarek William Saab formalizó su jefatura en la Gran Misión Viva Venezuela, la cual queda adscrita directamente al Despacho de la Presidencia.

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Tarek William Saab designado como jefe de la Gran Misión Viva Venezuela

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