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Un hombre de cuarenta años de edad fue capturado en el estado Trujillo, por su presunta vinculación con un caso de abuso sexual, hacia una adolescente.

Funcionarios de la División de Investigación Penal ejecutaron la detención en el sector La Vega, perteneciente a la parroquia Matriz. De acuerdo con el reporte policial, los efectivos interceptaron al sujeto tras las investigaciones realizadas en la entidad trujillana.

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Capturado por abuso sexual Trujillo

Al detenido se le imputa el presunto delito de abuso sexual en contra de una adolescente, considerada una víctima especialmente vulnerable. Se pudo conocer que los oficiales trasladaron al detenido al comando policial de la zona para registrar sus datos de identidad.

Quedando a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público.

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