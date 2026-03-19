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Los salones de clase en el municipio Libertador, estado Carabobo se convirtieron en laboratorios de innovación tecnológica con la robótica educativa. A través del programa Semilleros Científicos, niños del centro educativo Pedro Briceño Méndez dejaron los libros de lado para armar sistemas de control.

La jornada técnica, impulsada por la Fundación Infocentro, enseñó a los jóvenes los secretos de la robótica educativa y cómo funcionan los sensores.

Los facilitadores no solo explicaron hardware y software, sino que pusieron a los estudiantes a identificar componentes reales de computación.

Robótica educativa en Libertador Carabobo

Este movimiento tecnológico también llegó a estados como Apure, donde los más pequeños jugaron a ser químicos con experimentos de materia. Mientras tanto, en el estado Monagas, más de cuarenta jóvenes conectaron la ciencia con el ideario bolivariano en una jornada de transformación social.

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