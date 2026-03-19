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El Ejecutivo Nacional, oficializó este miércoles el decreto que establece el 17 de marzo como el Día Nacional del Béisbol en Venezuela.

La medida rinde homenaje a la hazaña lograda por el Team Beisbol Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La Presidenta Delcy Rodríguez, recibió el trofeo de manos de las autoridades deportivas nacionales, anunciando además una dotación integral de equipos para más de mil clubes.

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Día Nacional del Béisbol en Venezuela

Esta iniciativa busca fortalecer las 127 ligas de béisbol menor que hacen vida en todo el territorio nacional venezolano. Así mismo, se informó que el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello lidera un plan para rehabilitar más de cien estadios de béisbol infantil.

Con este decreto, la gesta de los peloteros venezolanos quedará grabada de forma eterna en el calendario oficial de la República.

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