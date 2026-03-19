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Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautaron trescientos ochenta kilos de presunta droga (marihuana) ocultos, en la localidad de San Antonio del Táchira.

Se pudo conocer que el cargamento fue detectado durante un operativo de revisión de encomiendas, ejecutado por la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas y el Destacamento 212. Los narcóticos se encontraban ocultos en el interior de cuarenta y tres tubos metálicos para burlar los controles de seguridad fronterizos.

Incautaron Drogas Ocultas en el Táchira

El procedimiento fue posible gracias a la pericia del canino «Tokio», quien detectó la sustancia en las instalaciones de la empresa de encomiendas Julmar Express. Durante la operación militar, los funcionarios efectuaron la detención de nueve ciudadanos presuntamente vinculados a la logística de transporte de la droga.

Así mismo, los oficiales retuvieron cuatro vehículos implicados en el traslado del material, el cual intentaban movilizar bajo la fachada de insumos industriales. Finalmente, notificaron el caso al Ministerio Público para que inicie las investigaciones penales

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