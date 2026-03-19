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Fue abatido alias Lagrimita en una intervención legal en las invasiones de Parque Valencia al sur de la ciudad. Funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo, adscritos a la Estación Policial Isabelica, realizaron un patrullaje en la Avenida 81, Invasiones Parque Valencia.

Durante la vigilancia, dos sujetos abrieron fuego contra la comisión policial. En el intercambio, uno de los atacantes, identificado como Víctor Daniel Ortega Chacón, alias «Lagrimita»; resultó herido de bala y fue trasladado al Centro Quirúrgico Carabobo 200.

Abatido alias Lagrimita en las invasiones de Parque Valencia

Donde se confirmó su fallecimiento por herida de arma de fuego. Ortega Chacón, poseía antecedentes delictivos por hurto y porte de armas. Pertenecía a un grupo estructurado de delincuencia organizada.

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En la escena se recuperó un revólver calibre .38 mm y seis cartuchos. El caso ha sido notificado al Ministerio Público para las acciones correspondientes. La Policía del Estado Carabobo reafirma su compromiso en la lucha contra la delincuencia y la protección de la comunidad.

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