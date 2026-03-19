Compartir

Luego de días de tensión, Irán dirá presente en la Copa de Fútbol de Estados Unidos 2026. Luego que la tensión se hiciera presente y la selección persa afirmara que no estaría en dicha cita deportiva, cambiaron de opinión y estarán disputando la Copa.

Por supuesto, llamó la atención lo que dijo Mehdi Ta, presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán. Este afirmó que van a “boicotear a Estados Unidos”, pero no lo harán con el Mundial.

“Nos prepararemos para la Copa del Mundo. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no la Copa del Mundo“, señaló de manera tajante en un video publicado por la agencia Fars. El combinado de Irán está dirigido por Amir Ghalenoei.

NO DEJES DE LEER AHORA: Alcalde Óscar Orsini decreta como Hijo Ilustre del municipio Libertador al pitcher Eduardo Rodríguez

Como es conocido Estados Unidos e Israel en la actualidad tienen un fuerte conflicto desarrollado en el Medio Oriente.

Irán dirá presente en la Copa de Fútbol de Estados Unidos

Hasta ahora la selección de ese país está previsto que juegue en Los Ángeles. Está hecho un planteamiento para que el Grupo G pueda mudarse a México. De esa manera podrían disputar los encuentros en suelo azteca.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas