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Precio del dólar BCV hoy 19 de marzo de 2026 se encuentra ya en la banda de los 450 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar que se matiene en el valor en 451,50 bolívares y el euro en 520,64 bolívares. Ya que hoy no hay actividad bancaria.

Para este viernes el dólar estará en 455,25 bolívares y el euro en 524,50 bolívares.

Mientras que la onza de oro sigue en un costo de 5.189,45 dólares y en un precio aproximado el gramo en 164 dólares. El “metal precioso” sigue siendo uno de los más buscados en la economía.

En un costo de 102,64 dólares se mantiene el precio del barril de petróleo. Este indicador se ha mantenido ahora sobre los 99 dólares en adelante. Esto debido al fuerte conflicto que hay en el Medio Oriente.

Mientras que el precio del bitcoin se mantiene en el mundo en un costo de 70.134,78 dólares. Este llegó a estar ya hace un año sobre los 123 mil dólares y luego se vino en picada en el mundo. Ahora presenta leves repuntes.

Dólar BCV hoy 19 de marzo de 2026, gas licuado venezolano llegó a Colombia

El pasado domingo, llegaron a Colombia 4 camiones cisternas cargados con 1.000 barriles de gas licuado de petróleo (GLP) desde Venezuela, luego de 11 años que la nación neogranadina no importaba el hidrocarburo venezolano.

Según publicó Caracol Radio, los camiones entraron desde el estado Táchira por el puente internacional Simón Bolívar y se dirigieron hacia el departamento Norte de Santander.

El cargamento fue enviado por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), lo que podría considerarse como el primer paso en el comercio energético entre ambas naciones.

Se estima que en la fase inicial, se transporte gas licuado de petróleo vía terrestre, en camiones cisterna, con un volumen superior a los 90.000 litros diarios.

Recientemente, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia informó que Venezuela y la nación neogranadina acordaron reparar un tramo dañado de un gasoducto binacional Antonio Ricaurte que permitirá a Bogotá importar gas natural desde el país vecino.

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