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La Primera Dama de Carabobo, Nancy de Lacava, anunció el inicio del programa «Segunda Mano con Propósito». Destinado a la reutilización de ropa usada para el aprovechamiento de este recurso, en pro de cuidar el medio ambiente.

Durante una reunión con las Alcaldesas y Primeras Damas de los diferentes municipios de la región, Nancy de Lacava señaló que este plan forma parte de la captación de piezas textiles; realizada por el Gobernador Rafael Lacava el pasado mes de septiembre de 2025.

«Estamos aquí impulsando un lindo proyecto, que es algo que se viene haciendo en el mundo, y nosotros lo vamos a hacer aquí en Carabobo. Es por eso que buscamos que un efecto multiplicador en todos los municipios de la región», expresó.

Programa Segunda Mano con Propósito

Asimismo, precisó que este tipo de proyectos permite crear una conciencia de reúso y reciclaje eficiente en la población. En sintonía con las directrices del presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

La Primera Dama también indicó que este programa se proyecta como un potencial impulsor de la economía en Carabobo. A través del aprovechamiento de los desechos sólidos y de diversos materiales reutilizables, con el propósito principal de fortalecer el cuidado del medio ambiente y reducir el impacto negativo de todo lo que pueda dañar la ecología regional.

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